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В Харькове на 90% в штатном режиме работает метро и электротранс — Синегубов

Общество 10:23   12.04.2024
Оксана Горун
В Харькове на 90% в штатном режиме работает метро и электротранс — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове после последнего ракетного удара РФ, действуют плановые графики отключений электричества. Также восстанавливается работа транспорта.

«Пока у нас аварийных отключений нет, только есть плановые, учитывая, что дефицит электроэнергии в наших электросетях еще сохраняется. Действительно, мы не прекращаем ни на минуту работы по устранению последствий, которые мы имели и недавно ударами С-300 по и городу Харькову, и энергосистеме области. Действительно, нам еще предстоит провести достаточно большое количество ремонтных работ, чтобы полностью ликвидировать последствия. Однако для нас целью было то, чтобы у нас не было именно аварийных отключений, как у нас было раньше, условно говоря, 10 часов и более — для того, чтобы люди четко понимали на сколько часов у них не может быть электроэнергии. Что касается дат, то есть цифр, я буду здесь очень, скажем так, осторожен, чтобы не информировать оккупанта о наших планах», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также проинформировал о работе электротранспорта в Харькове.

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«Что касается электротранспорта, это мы относим к нашей критической инфраструктуре, поскольку в городе проживает более миллиона человек. Электротранспорт сейчас работает. Да, мы можем еще не запустить отдельные маршруты, но, скажем так, на 90% и метрополитен, и горэлектротранс работают в штатном режиме», — заявил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове после последнего ракетного удара РФ, действуют плановые графики отключений электричества. Также восстанавливается работа транспорта".