У Харкові на 90% у штатному режимі працює метро та електротранс – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові після останнього ракетного удару РФ діють планові графіки відключень електрики. Також відновлюється робота транспорту.
“Наразі у нас аварійних відключень немає, лише є планові, враховуючи те, що дефіцит електроенергії у наших електромережах ще зберігається. Дійсно, ми не припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення тих наслідків, які ми мали й нещодавно ударами С-300 по й місту Харкову, і енергосистемі області. Дійсно, нам ще потрібно провести досить велику кількість ремонтних робіт, щоб повністю ліквідувати наслідки. Однак для нас наразі метою було те, щоб у нас не було саме аварійних відключень, як у нас було раніше на, умовно кажучи, 10 годин і більше – для того, щоб люди чітко розуміли на скільки годин у них не може бути електроенергії. Щодо дат, тобто цифр, я буду тут дуже, скажімо так, обережний, щоби не інформувати окупанта про наші плани“, – сказав Синєгубов у етері нацмарафону.
Він також поінформував про роботу електротранспорту в Харкові.
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“Що стосується електротранспорту, це ми відносимо до нашої критичної інфраструктури, оскільки в місті проживає більше мільйона людей. То електротранспорт наразі працює. Так, ми можемо ще не запустити окремі маршрути, але, скажімо так, на 90% і метрополітен, і міськелектротранс працює в штатному режимі“, – заявив начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, новини Харкова, обстріли, сінєгубов, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові після останнього ракетного удару РФ діють планові графіки відключень електрики. Також відновлюється робота транспорту".