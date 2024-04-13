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Почему нужно восстанавливать разрушенные дома в Харькове, объяснил Терехов

Общество 14:49   13.04.2024
Оксана Якушко
Почему нужно восстанавливать разрушенные дома в Харькове, объяснил Терехов Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил в интервью интернет-изданию TSN.ua, почему отстраивают многоэтажки, несмотря на вероятность новых ударов по ним.

«Я понимаю, что могут быть прилеты, повторные прилеты. Таких случаев, к счастью, у нас не было, но это возможно. Но невозможно сегодня не восстанавливать. Невозможно просто сложа руки ждать. Потому что тогда не будет веры у людей. Люди хотят и помогают. У нас есть жилые дома и очень много таких, когда жители рядом с нами все это делают. И это очень важно. Если ничего не делать, будет стагнация города. А я очень хочу, чтобы город жил, работал. Были эмоционально настроены и на победу, и то, чтоб дать отпор. А все это зависит от того, как мы будем строить, как будет работать общественный транспорт, как будут коситься газоны. Все это – инфраструктура, и люди хотят участвовать во всем этом, и чувствовать себя общественностью», – заявил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 14:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил в интервью интернет-изданию TSN.ua, почему отстраивают многоэтажки, несмотря на вероятность новых ударов по ним.".