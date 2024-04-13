Чому треба відновлювати зруйновані будинки у Харкові, пояснив Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов пояснив в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua, чому відбудовують багатоповерхівки, попри можливість нових ударів по них.
«Я розумію, що можуть бути прильоти, повторні прильоти. Таких випадків, на щастя, в нас не було, але це все можливо. Але неможливо сьогодні не відбудовувати. Неможливо просто склавши руки чекати. Тому що тоді не буде віри у людей. Люди хочуть і допомагають. У нас є житлові будинки, і дуже багато таких, коли мешканці поряд з нами все це роблять. І це дуже важливо. Вони тією генерацією. Якщо нічого не робити, будке стагнація міста. А я дуже хочу, щоб місто жило, працювало. Було емоційно налаштоване і на перемогу, і дати відсіч. А все це залежить від того, як ми будемо будувати, як буде працювати громадський транспорт, як будуть коситися газони. Все це – інфраструктура, і люди хочуть брати участь в усьому цьому, і відчувати себе громадськістю» — заявив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 14:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов пояснив в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua, чому відбудовують багатоповерхівки, попри можливість нових ударів по них.".