Чому треба відновлювати зруйновані будинки у Харкові, пояснив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua, чому відбудовують багатоповерхівки, попри можливість нових ударів по них.

«Я розумію, що можуть бути прильоти, повторні прильоти. Таких випадків, на щастя, в нас не було, але це все можливо. Але неможливо сьогодні не відбудовувати. Неможливо просто склавши руки чекати. Тому що тоді не буде віри у людей. Люди хочуть і допомагають. У нас є житлові будинки, і дуже багато таких, коли мешканці поряд з нами все це роблять. І це дуже важливо. Вони тією генерацією. Якщо нічого не робити, будке стагнація міста. А я дуже хочу, щоб місто жило, працювало. Було емоційно налаштоване і на перемогу, і дати відсіч. А все це залежить від того, як ми будемо будувати, як буде працювати громадський транспорт, як будуть коситися газони. Все це – інфраструктура, і люди хочуть брати участь в усьому цьому, і відчувати себе громадськістю» — заявив Ігор Терехов.