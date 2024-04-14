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Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях

Общество 15:14   14.04.2024
Оксана Горун
Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях

ГСЧС и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии распространили предупреждение для харьковчан, касающееся погоды на завтра, 15 апреля.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 15 апреля. Днем 15 апреля по городу и области ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Метеорологи объявили в области на завтра I уровень опасности, «желтый».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии распространили предупреждение для харьковчан, касающееся погоды на завтра, 15 апреля".