Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях

ГСЧС и Харьковский региональный центр по гидрометеорологии распространили предупреждение для харьковчан, касающееся погоды на завтра, 15 апреля.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 15 апреля. Днем 15 апреля по городу и области ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Метеорологи объявили в области на завтра I уровень опасности, «желтый».