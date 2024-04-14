Харків’ян попередили про небезпечні метеорологічні явища

ДСНС та Харківський регіональний центр із гідрометеорології поширили попередження для харків’ян щодо погоди на завтра, 15 квітня.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 15 квітня. Вдень 15 квітня по місту та області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Метеорологи оголосили в області на завтра перший рівень небезпеки, “жовтий”.