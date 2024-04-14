В Харьков идут дожди: прогноз погоды на 15 апреля
Фото: Василий Голосный
В Харькове и области 15 апреля и в последующие дни ожидаются дожди.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что ночью с 14 на 15 апреля в Харькове и области пройдет кратковременный дождь. Днем также — небольшой дождь. Температура воздуха незначительно снизится.
В Харькове 15 апреля будет ночью 8 – 13º тепла, днем 16 – 21º.
В области – ночью 10 – 12º тепла, днем 18 – 20º.
Также жителей региона предупредили о достаточно сильном ветре с порывами до 15 – 20 м/с.
Дождливая погода сохранится и в последующие дни. 16 и 17 апреля, по прогнозу синоптиков, местами будут грозы.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 20:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области 15 апреля и в последующие дни ожидаются дожди".