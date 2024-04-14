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В Харьков идут дожди: прогноз погоды на 15 апреля

Общество 20:25   14.04.2024
Оксана Горун
В Харьков идут дожди: прогноз погоды на 15 апреля Фото: Василий Голосный

В Харькове и области 15 апреля и в последующие дни ожидаются дожди.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что ночью с 14 на 15 апреля в Харькове и области пройдет  кратковременный дождь. Днем также — небольшой дождь. Температура воздуха незначительно снизится.

В Харькове 15 апреля будет ночью 8 13º тепла, днем 16 21º.

В области ночью 10 12º тепла, днем 18 20º.

Также жителей региона предупредили о достаточно сильном ветре с порывами до 15 – 20 м/с.

Дождливая погода сохранится и в последующие дни. 16 и 17 апреля, по прогнозу синоптиков, местами будут грозы.

Читайте также: Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области 15 апреля и в последующие дни ожидаются дожди".