У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня

У Харкові та області 15 квітня та в наступні дні очікуються дощі.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вночі з 14 на 15 квітня у Харкові та області пройде короткочасний дощ. Вдень також буде невеликий дощ. Температура повітря трохи знизиться.

У Харкові 15 квітня буде вночі 8 – 13º тепла, вдень 16 – 21º.

В області – вночі 10 – 12º тепла, вдень 18 – 20º.

Також мешканців регіону попередили про досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.

Дощова погода триматиметься й у наступні дні. 16 та 17 квітня, за прогнозом синоптиків, місцями будуть грози.