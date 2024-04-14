У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня
Фото: Василь Голосний
У Харкові та області 15 квітня та в наступні дні очікуються дощі.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вночі з 14 на 15 квітня у Харкові та області пройде короткочасний дощ. Вдень також буде невеликий дощ. Температура повітря трохи знизиться.
У Харкові 15 квітня буде вночі 8 – 13º тепла, вдень 16 – 21º.
В області – вночі 10 – 12º тепла, вдень 18 – 20º.
Також мешканців регіону попередили про досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.
Дощова погода триматиметься й у наступні дні. 16 та 17 квітня, за прогнозом синоптиків, місцями будуть грози.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 20:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області 15 квітня та в наступні дні очікуються дощі".