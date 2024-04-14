Live
  • Нд 14.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня

Суспільство 20:25   14.04.2024
Оксана Горун
У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня Фото: Василь Голосний

У Харкові та області 15 квітня та в наступні дні очікуються дощі.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вночі з 14 на 15 квітня у Харкові та області пройде короткочасний дощ. Вдень також буде невеликий дощ. Температура повітря трохи знизиться.

У Харкові 15 квітня буде вночі 8 – 13º тепла, вдень 16 – 21º.

В області – вночі 10 – 12º тепла, вдень 18 – 20º.

Також мешканців регіону попередили про досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.

Дощова погода триматиметься й у наступні дні. 16 та 17 квітня, за прогнозом синоптиків, місцями будуть грози.

Читайте також: Харків’ян попередили про небезпечні метеорологічні явища

Автор: Оксана Горун
Популярно
Армія РФ не штурмувала, але завдавала ударів по Куп’янську – Генштаб
Армія РФ не штурмувала, але завдавала ударів по Куп’янську – Генштаб
14.04.2024, 19:25
У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня
У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня
14.04.2024, 20:25
Харків’ян попередили про небезпечні метеорологічні явища
Харків’ян попередили про небезпечні метеорологічні явища
14.04.2024, 15:14
Що може врятувати Харків узимку – директор Центру досліджень енергетики
Що може врятувати Харків узимку – директор Центру досліджень енергетики
14.04.2024, 18:54
Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго
Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго
14.04.2024, 11:28
На Харківщині рекламодавця оштрафували за використання відео з соцмереж
На Харківщині рекламодавця оштрафували за використання відео з соцмереж
14.04.2024, 09:45

Новини за темою:

20:46
Похолодання, туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 квітня
21:14
У Харкові та частині області можливий дощ – прогноз погоди на 4 квітня
19:49
Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня
20:44
Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня
20:00
Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 березня

Ви читали новину: «У Харків ідуть дощі: прогноз погоди на 15 квітня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області 15 квітня та в наступні дні очікуються дощі".