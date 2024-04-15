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Утром дождь закончится: какой будет погода в Харькове и области 16 апреля

Общество 20:11   15.04.2024
Елена Нагорная
Утром дождь закончится: какой будет погода в Харькове и области 16 апреля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 16 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью и утром — небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 16 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность".