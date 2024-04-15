Утром дождь закончится: какой будет погода в Харькове и области 16 апреля
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 16 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью и утром — небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночная температура составит от 10 до 12 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем — от 20 до 25.
Ветер западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 16 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность".