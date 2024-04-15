Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня

Суспільство 20:11   15.04.2024
Олена Нагорна
Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 16 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці – невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер західний – 7 – 12 м/с.

Читайте також: Сьогодні 15 квітня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Ситуація термінова”: харків’ян просять здати кров
“Ситуація термінова”: харків’ян просять здати кров
15.04.2024, 20:33
Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня
Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня
15.04.2024, 20:11
Який вигляд мають міні-ТЕЦ, якими планують опалювати Харків узимку (фото)
Який вигляд мають міні-ТЕЦ, якими планують опалювати Харків узимку (фото)
15.04.2024, 18:45
Авіаудари та артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Авіаудари та артобстріли: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
15.04.2024, 19:23
Яйця подешевшали, макарони подорожчали: що з цінами на продукти на Харківщині
Яйця подешевшали, макарони подорожчали: що з цінами на продукти на Харківщині
15.04.2024, 19:41
Ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району Харківщини – Мельник
Ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району Харківщини – Мельник
15.04.2024, 18:02

Новини за темою:

21:18
До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня
20:58
Трохи прохолодніше: прогноз погоди в Харкові та області на 12 квітня
19:45
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня
20:07
Удень до +25 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 квітня
21:08
У Харкові та області потеплішає і розпогодиться: прогноз на неділю, 7 квітня

Ви читали новину: «Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 16 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність".