Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 16 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці – невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 20 до 25.
Вітер західний – 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 16 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність".