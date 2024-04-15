Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня

У вівторок, 16 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці – невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер західний – 7 – 12 м/с.