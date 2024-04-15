В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото)

В Харькове произошло ЧП на распределительном газопроводе низкого давления в Шевченковском районе, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети».

Железобетонные блоки, которые рухнули на газопровод, повредили около 50 метров коммуникаций.

«В частности, были повреждены опоры и деформирован сам распределительный газопровод. Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» оперативно провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода: заменили деформированные опоры, провели сварочные работы», — сообщила пресс-служба предприятия.

После ремонтных работ специалисты обследовали газопровод на герметичность и восстановили газоснабжение в ближайшей многоэтажке, которую временно отключали от сети.