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В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото)

Происшествия 10:25   15.04.2024
Оксана Горун
В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото) Фото: ХГФ «Газсети»

В Харькове произошло ЧП на распределительном газопроводе низкого давления в Шевченковском районе, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети».

Железобетонные блоки, которые рухнули на газопровод, повредили около 50 метров коммуникаций.

«В частности, были повреждены опоры и деформирован сам распределительный газопровод. Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» оперативно провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода: заменили деформированные опоры, провели сварочные работы», — сообщила пресс-служба предприятия.

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Фото: ХГФ «Газсети»

После ремонтных работ специалисты обследовали газопровод на герметичность и восстановили газоснабжение в ближайшей многоэтажке, которую временно отключали от сети.

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Фото: ХГФ «Газсети»

Читайте также: Газсети проверят газопроводы более чем в 1,6 тыс. многоэтажках Харьковщины

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло ЧП на распределительном газопроводе низкого давления в Шевченковском районе, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети»".