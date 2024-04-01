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Газсети проверят газопроводы более чем в 1,6 тыс. многоэтажках Харьковщины

Общество 12:39   01.04.2024
Виктория Яковенко
Газсети проверят газопроводы более чем в 1,6 тыс. многоэтажках Харьковщины

В 2024 году Харьковский филиал «Газсети» проведет техническое обслуживание газовых сетей общего пользования в 1652 многоквартирных домах.

В апреле техобслуживание газопроводов пройдет в 147 домах 18 громад области: Богодуховской, Лозовской, Дергачевской, Золочевской, Изюмской, Солоницевской, Змиевской, Первомайской, Песочинской, Роганской, Балаклейской, Новопокровской, Красноградской, Шевченковской, Нововодолажской, Печенежской, Чугуевской и Чкаловской.

Даты и время проведения работ можно узнать через информационные материалы, размещенные возле вашего подъезда. Адреса домов, где будет проводиться техобслуживание, также размещены на сайте Харьковского филиала «Газсети».

Проверка газовых сетей жилых домов сопровождается временным прекращением газоснабжения. Во время ее проведения обследуются герметичность соединения газопроводов и газового оборудования, газовые сети испытываются на плотность, выявляются и ликвидируются утечки газа и т.д.

С начала 2024 года благодаря проведенному техническому обслуживанию на газовых сетях совместного пользования многоквартирных домов ликвидировано почти 400 утечек газа в 62 многоэтажках. Подавляющее количество обнаруженных утечек ликвидировано на газопроводах снаружи дома. Это позволило предотвратить аварии и гарантировать бесперебойное газоснабжение для людей.

В дальнейшем проведение технического обслуживания газовых сетей общей собственности многоквартирных домов будет осуществляться раз в три или пять лет, в зависимости от сроков их эксплуатации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году Харьковский филиал «Газсети» проведет техническое обслуживание газовых сетей общего пользования в 1652 многоквартирных домах.".