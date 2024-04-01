Газмережі перевірять газопроводи у понад 1,6 тис. багатоповерхівках Харківщини

Протягом 2024 року Харківська філія «Газмережі» проведе технічне обслуговування газових мереж загального користування у 1652 багатоквартирних будинках.

У квітні техобслуговування газогонів пройде у 147 будинках 18 громад області: Богодухівській, Лозівській, Дергачівській, Золочівській, Ізюмській, Солоницівській, Зміївській, Первомайській, Пісочинській, Роганській, Балаклійській, Новопокровській, Красноградській, Шавченківській, Нововодолазькій, Печенізькій, Чугуївській та Чкалівській.

Про дати та час проведення робіт можна дізнатися через інформаційні матеріали, розміщені біля вашого під’їзду. Адреси будинків, де проводитиметься техобслуговування, також розміщено на сайті Харківської філії «Газмережі».

Перевірка газових мереж житлових будинків супроводжується тимчасовим припиненням газопостачання. Під час її проведення обстежуються на герметичність з’єднання газопроводів та газового обладнання, газові мережі випробовуються на щільність, виявляються та ліквідовуються витоки газу тощо.

З початку 2024 року, завдяки проведеному технічному обслуговуванню, на газових мережах спільного користування багатоквартирних будинків ліквідовано майже 400 витоків газу у 62 багатоповерхівках. Переважна кількість виявлених витоків ліквідована на газопроводах зовні будинку. Це дало можливість попередити аварії та гарантувати безперебійне газопостачання для людей .

У подальшому проведення технічного обслуговування газових мереж спільної власності багатоквартирних будинків буде здійснюватися один раз у три або п’ять років, в залежності від строків їх експлуатації.

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