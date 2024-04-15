У Харкові на газопровід впали бетонні блоки та перебили труби (фото)

У Харкові сталася НП на розподільчому газопроводі низького тиску в Шевченківському районі, повідомила Харківська міська філія “Газмережі”.

Залізобетонні блоки, які звалилися на газопровід, пошкодили близько 50 метрів комунікацій.

“Зокрема, було пошкоджено опори та деформовано сам розподільний газопровід. Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” оперативно провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу: замінили деформовані опори, провели зварювальні роботи“, – повідомила пресслужба підприємства.

Після ремонтних робіт фахівці обстежили газопровід на герметичність і відновили газопостачання у найближчій багатоповерхівці, яку тимчасово відключали від мережі.