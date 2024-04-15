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У Харкові на газопровід впали бетонні блоки та перебили труби (фото)

Події 10:25   15.04.2024
Оксана Горун
У Харкові на газопровід впали бетонні блоки та перебили труби (фото) Фото: ХМФ “Газмережі”

У Харкові сталася НП на розподільчому газопроводі низького тиску в Шевченківському районі, повідомила Харківська міська філія “Газмережі”.

Залізобетонні блоки, які звалилися на газопровід, пошкодили близько 50 метрів комунікацій.

Зокрема, було пошкоджено опори та деформовано сам розподільний газопровід. Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” оперативно провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу: замінили деформовані опори, провели зварювальні роботи“, – повідомила пресслужба підприємства.

газопровід ремонтують 2
Фото: ХМФ “Газмережі”

Після ремонтних робіт фахівці обстежили газопровід на герметичність і відновили газопостачання у найближчій багатоповерхівці, яку тимчасово відключали від мережі.

газопровід ремонтують 3
Фото: ХМФ “Газмережі”

Читайте також: Газмережі перевірять газопроводи більш ніж у 1,6 тис. багатоповерхівок Харківщини

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася НП на розподільчому газопроводі низького тиску в Шевченківському районі, повідомила Харківська міська філія “Газмережі”".