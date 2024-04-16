Обманул десятки человек: на Харьковщине псевдогазовщик выманивал деньги

На Харьковщине будут судить мошенника, который под видом работника газовой службы требовал с людей деньги.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в начале февраля получили сообщения от жительницы поселка Кочеток. Она рассказала о визите незнакомого мужчины, который представился специалистом газовой службы. Он предложил женщине проверить газовое оборудование, за свою работу хотел получить 400 гривен. Жительнице это показалось подозрительным, она отказала и сразу позвонила в полицию.

Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. При себе у него была специальная одежда рабочего газовой службы и бланки квитанций.

«51-летний мужчина причастен к 32 эпизодам мошенничеств по аналогичному сценарию. Злоумышленник, выдавая себя специалистом газовой службы, обещал проверить газовое, печное оборудование и вентиляционную систему. За это брал с граждан 400 гривен. Во избежание подозрений мужчина выписывал фальшивую квитанцию об оплате своих услуг. Полученные таким образом средства мужчина тратил на собственные нужды. В общем злоумышленник присвоил 12 800 гривен», — добавили в полиции.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.