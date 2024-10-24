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Газовщику на Харьковщине доверили товар на 6 млн: комиссия выявила недостачу

Общество 13:12   24.10.2024
Виктория Яковенко
Газовщику на Харьковщине доверили товар на 6 млн: комиссия выявила недостачу

На Харьковщине будут судить работника газодобывающего предприятия в городе Красноград. Следствие подозревает его в присвоении имущества.

«Ему как материально ответственному лицу в соответствии с должностными обязанностями, были вверены товарно-материальные ценности на общую сумму более 6 млн гривен. Итак, имущество находилось во владении мужчины, наделенного правомочием по распоряжению, управлению, доставке и хранению указанных ценностей предприятия», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Однако, добавили правоохранители, инвентаризационная комиссия в ходе проверки выявила недостачу на сумму более 2,1 млн грн. Указанную сумму ущерба подтвердили и судебные экономические экспертизы.

«Сотрудник путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение должностной инструкции и договора о полной материальной ответственности, совершил растрату товарно-материальных ценностей предприятия», — отметили в прокуратуре.

54-летнему фигуранту инкриминируют растрату чужого имущества, которое было вверено лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). Если его вину докажут, мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить работника газодобывающего предприятия в городе Красноград. Следствие подозревает его в присвоении имущества.".