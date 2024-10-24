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Газівнику на Харківщині довірили товар на 6 млн грн: комісія виявили недостачу

Суспільство 13:12   24.10.2024
Вікторія Яковенко
Газівнику на Харківщині довірили товар на 6 млн грн: комісія виявили недостачу

На Харківщині судитимуть працівника газовидобувного підприємства у місті Красноград. Слідство підозрює його у привласненні майна.

«Йому як матеріально-відповідальній особі відповідно до посадових обовʼязків, було ввірено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 6 млн гривень. Отже, майно знаходилось у володінні службовця, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці та зберіганню вказаних цінностей підприємства», – розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Однак, додали правоохоронці, інвентаризаційна комісія під час перевірки виявила недостачу на суму понад 2,1 млн грн. Вказану суму шкоди, підтвердили й судові економічні експертизи.

«Співробітник шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи посадову інструкцію та договір про повну матеріальну відповідальність, вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей підприємства», – зазначили у прокуратурі.

54-річному фігуранту інкримінують розтрату чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть працівника газовидобувного підприємства у місті Красноград. Слідство підозрює його у привласненні майна.".