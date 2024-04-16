Ошукав десятки людей: на Харківщині псевдогазівник виманював гроші

На Харківщині судитимуть шахрая, який під виглядом працівника газової служби вимагав з людей гроші.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, на початку лютого отримали повідомлення від мешканки селища Кочеток. Вона розповіла про візит незнайомого чоловіка, який назвався фахівцем газової служби. Він запропонував жінці перевірити газове обладнання, за свою роботу хотів отримати 400 гривень. Жительці здалось це підозрілим, вона відмовила та відразу зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці виявили та затримали зловмисника. При собі він мав спеціальний одяг робітника газової служби та бланки квитанцій.

«51-річний чоловік причетний до 32 епізодів шахрайств за аналогічним сценарієм. Зловмисник, видаючи себе за спеціаліста газової служби, обіцяв перевірити газове, пічне обладнання та вентиляційну систему. За це брав з громадян 400 гривень. Для уникнення підозр, чоловік виписував фальшиву квитанцію про оплату своїх послуг. Отримані таким чином кошти, чоловік витрачав на власні потреби. Загалом зловмисник привласнив 12 800 гривень», – додали в поліції.

Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.