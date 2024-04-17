Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода
Фото: МГ «Объектив»
Начиная со дня 18 апреля и до конца суток по Харькову и области ожидаются грозы, местами град и шквал до 15 — 20 м/с.
Соответствующее предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, погода, предупреждение, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная со дня 18 апреля и до конца суток по Харькову и области ожидаются грозы, местами град и шквал до 15 — 20 м/с".