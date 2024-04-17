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Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода

Общество 13:14   17.04.2024
Елена Нагорная
Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода Фото: МГ «Объектив»

Начиная со дня 18 апреля и до конца суток по Харькову и области ожидаются грозы, местами град и шквал до 15 — 20 м/с.

Соответствующее предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная со дня 18 апреля и до конца суток по Харькову и области ожидаются грозы, местами град и шквал до 15 — 20 м/с".