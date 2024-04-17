Грозы, град и шквал: в Харькове и области ожидается опасная погода

Начиная со дня 18 апреля и до конца суток по Харькову и области ожидаются грозы, местами град и шквал до 15 — 20 м/с.

Соответствующее предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.