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Ночью гроза, днем до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля

Общество 20:21   16.04.2024
Елена Нагорная
Ночью гроза, днем до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля Фото: Василий Голосный

В среду, 17 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 9 до 14 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 20:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 17 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность".