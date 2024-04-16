Ночью гроза, днем до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля

В среду, 17 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 9 до 14 тепла, днем — от 22 до 27.

Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.