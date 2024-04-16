Ночью гроза, днем до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля
Фото: Василий Голосный
В среду, 17 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 9 до 14 тепла, днем — от 22 до 27.
Ветер южный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, гроза, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 17 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность".