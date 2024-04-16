В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 16 и 17 апреля.

«Во второй половине дня 16 апреля и в первой половине ночи 17 апреля по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.