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В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков

Погода 13:13   16.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 16 и 17 апреля.

«Во второй половине дня 16 апреля и в первой половине ночи 17 апреля по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 16 и 17 апреля.".