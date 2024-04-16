В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков
Фото: МГ «Объектив»
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 16 и 17 апреля.
«Во второй половине дня 16 апреля и в первой половине ночи 17 апреля по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, предупреждение, синоптики, Хапрьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 16 и 17 апреля.".