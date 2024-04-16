У Харкові та області буде гроза: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 16 та 17 квітня.

«У другій половині дня 16 квітня та у першій половині ночі 17 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.