У Харкові та області буде гроза: попередження синоптиків
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 16 та 17 квітня.
«У другій половині дня 16 квітня та у першій половині ночі 17 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 16 та 17 квітня.".