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У Харкові та області буде гроза: попередження синоптиків

Погода 13:13   16.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області буде гроза: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 16 та 17 квітня.

«У другій половині дня 16 квітня та у першій половині ночі 17 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 16 та 17 квітня.".