Вночі гроза, вдень до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 17 квітня

У середу, 17 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ із грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.