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Вночі гроза, вдень до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 17 квітня

Суспільство 20:21   16.04.2024
Олена Нагорна
Вночі гроза, вдень до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 17 квітня Фото: Василь Голосний

У середу, 17 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ із грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 20:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 17 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність".