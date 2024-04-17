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Грози, град і шквал: у Харкові та області очікується небезпечна погода

Суспільство 13:14   17.04.2024
Олена Нагорна
Грози, град і шквал: у Харкові та області очікується небезпечна погода

Починаючи з дня 18 квітня та до кінця доби по Харкову та області очікуються грози, місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.

Відповідне попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з дня 18 квітня та до кінця доби по Харкову та області очікуються грози, місцями град та шквал до 15 – 20 м/с".