Грози, град і шквал: у Харкові та області очікується небезпечна погода
Починаючи з дня 18 квітня та до кінця доби по Харкову та області очікуються грози, місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.
Відповідне попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.
Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 13:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з дня 18 квітня та до кінця доби по Харкову та області очікуються грози, місцями град та шквал до 15 – 20 м/с".