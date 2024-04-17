Грози, град і шквал: у Харкові та області очікується небезпечна погода

Починаючи з дня 18 квітня та до кінця доби по Харкову та області очікуються грози, місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.

Відповідне попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.