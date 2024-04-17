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Список домов, требующих немедленного восстановления, утвердили в Харькове

Общество 13:28   17.04.2024
Елена Нагорная
Список домов, требующих немедленного восстановления, утвердили в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Десять многоквартирных домов в Харькове, поврежденных в результате вражеских обстрелов, вошли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.

Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.

В перечень вошли дома по адресам: ул. 23 Августа, 20 и 22, ул. Плановая, 52, пр. Любови Малой, 47, ул. Академика Богомольца, 3, ул. Сумгаитская, 2 и 4, ул. Мухачева, 22, пер. Фанинский, 3 и 3-а. В их числе есть и объекты культурного наследия.

«В результате обстрелов Харькова эти дома получили повреждения несущих и ограждающих конструкций, поэтому нуждаются в неотложном ремонте кровель, укреплении несущих стен и т. д. Специалисты обследуют поврежденные здания, разработают проектно-сметную документацию и выполнят ряд аварийно-восстановительных работ», — пояснили в мэрии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять многоквартирных домов в Харькове, поврежденных в результате вражеских обстрелов, вошли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ".