Список домов, требующих немедленного восстановления, утвердили в Харькове
Десять многоквартирных домов в Харькове, поврежденных в результате вражеских обстрелов, вошли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.
Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.
В перечень вошли дома по адресам: ул. 23 Августа, 20 и 22, ул. Плановая, 52, пр. Любови Малой, 47, ул. Академика Богомольца, 3, ул. Сумгаитская, 2 и 4, ул. Мухачева, 22, пер. Фанинский, 3 и 3-а. В их числе есть и объекты культурного наследия.
«В результате обстрелов Харькова эти дома получили повреждения несущих и ограждающих конструкций, поэтому нуждаются в неотложном ремонте кровель, укреплении несущих стен и т. д. Специалисты обследуют поврежденные здания, разработают проектно-сметную документацию и выполнят ряд аварийно-восстановительных работ», — пояснили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять многоквартирных домов в Харькове, поврежденных в результате вражеских обстрелов, вошли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ".