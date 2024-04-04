Жильцов разрушенного «шахедами» дома в Харькове отселят: данные ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове продолжается ликвидация последствий удара жилым домам в Новобаварском районе.

«Часть из отселенных жильцов самостоятельно нашла жилье, для остальных есть возможность временного размещения. Далее пройдет полное обследование здания и устранение аварийности, перекрытие крыши. Затем – оценка состояния дома и его восстановление», — сообщил начальник ХОВА.

На месте «прилетов» в Харькове с самого утра работают коммунальщики.

«В Новобаварском районе рабочие КП «Харьковблагоустройство» работают на месте попаданий и ликвидируют последствия. Коммунальщики убирают стекло и строительный мусор», — проинформировала пресс-служба предприятия.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.