Мешканців зруйнованого “шахедами” будинку в Харкові відселять: дані ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові триває ліквідація наслідків удару по житлових будинках у Новобаварському районі.

“Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення. Далі відбудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім — оцінка стану будинку та його відновлення“, – повідомив начальник ХОВА.

На місці “прильотів” у Харкові з самого ранку працюють комунальники.

“У Новобаварському районі робітники КП ”Харківблагоустрій” працюють на місці влучань і ліквідовують наслідки. Комунальники прибирають скло та будівельне сміття”, – поінформувала пресслужба підприємства.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.