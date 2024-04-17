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Перелік будинків, що потребують негайного відновлення, затвердили в Харкові

Суспільство 13:28   17.04.2024
Олена Нагорна
Перелік будинків, що потребують негайного відновлення, затвердили в Харкові Фото: Харківська міськрада

Десять багатоквартирних будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, увійшли до переліку об’єктів, які потребують невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

До переліку увійшли будинки за адресами: вул. 23 Серпня, 20 та 22, вул. Планова, 52, пр. Любові Малої, 47, вул. Академіка Богомольця, 3, вул. Сумгаїтська, 2 та 4, вул. Мухачова, 22, пров. Фанінський, 3 та 3А. Серед них є й об’єкти культурної спадщини.

“Внаслідок обстрілів Харкова ці будинки отримали пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо. Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт”, – пояснили у мерії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять багатоквартирних будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, увійшли до переліку об’єктів, які потребують невідкладних аварійно-відновлювальних робіт".