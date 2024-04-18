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Для 207 тыс. абонентов на Харьковщине действуют почасовые отключения света

Общество 13:17   18.04.2024
Виктория Яковенко
Для 207 тыс. абонентов на Харьковщине действуют почасовые отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Министерстве энергетики Украины сообщили о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.

«Из-за боевых действий повреждение воздушных линий в 3 населенных пунктах. В области остаются без электроэнергии 22,6 тысячи домохозяйств в 60 населенных пунктах. Действуют почасовые сетевые ограничения для 207 тысяч потребителей», – отметили в Минэнерго.

В НЭК «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины – дефицит электроэнергии.

«Он из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Утром и днем диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности», — говорится в сообщении.

Всех абонентов просят экономно потреблять электроэнергию.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины сообщили о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.".