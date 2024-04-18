Для 207 тыс. абонентов на Харьковщине действуют почасовые отключения света

В Министерстве энергетики Украины сообщили о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.

«Из-за боевых действий повреждение воздушных линий в 3 населенных пунктах. В области остаются без электроэнергии 22,6 тысячи домохозяйств в 60 населенных пунктах. Действуют почасовые сетевые ограничения для 207 тысяч потребителей», – отметили в Минэнерго.

В НЭК «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины – дефицит электроэнергии.

«Он из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Утром и днем диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности», — говорится в сообщении.

Всех абонентов просят экономно потреблять электроэнергию.