Для 207 тыс. абонентов на Харьковщине действуют почасовые отключения света
В Министерстве энергетики Украины сообщили о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.
«Из-за боевых действий повреждение воздушных линий в 3 населенных пунктах. В области остаются без электроэнергии 22,6 тысячи домохозяйств в 60 населенных пунктах. Действуют почасовые сетевые ограничения для 207 тысяч потребителей», – отметили в Минэнерго.
В НЭК «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме Украины – дефицит электроэнергии.
«Он из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям. Утром и днем диспетчерский центр привлекает аварийную помощь энергосистем европейских стран. С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности», — говорится в сообщении.
Всех абонентов просят экономно потреблять электроэнергию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: админграница, дефицит, ограничения, світло, свет, Укрэнерго, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины сообщили о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.".