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Для 207 тис. абонентів на Харківщині діють погодинні відключення світла

Суспільство 13:17   18.04.2024
Вікторія Яковенко
Для 207 тис. абонентів на Харківщині діють погодинні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міністерстві енергетики України повідомили про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.

«Через бойові дії є пошкодження повітряних ліній у 3 населених пунктах. В області залишаються без електроенергії 22,6 тисячі домогосподарств у 60 населених пунктах. Діють погодинні мережеві обмеження для 207 тисяч споживачів», – зазначили в Міненерго.

В НЕК «Укренерго» тим часом заявили, що в енергосистемі України – дефіцит електроенергії.

«Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях. Вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності», – йдеться у повідомленні.

Усіх абонентів просять ощадливо споживати електроенергію.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України повідомили про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.".