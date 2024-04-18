Для 207 тис. абонентів на Харківщині діють погодинні відключення світла
У Міністерстві енергетики України повідомили про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.
«Через бойові дії є пошкодження повітряних ліній у 3 населених пунктах. В області залишаються без електроенергії 22,6 тисячі домогосподарств у 60 населених пунктах. Діють погодинні мережеві обмеження для 207 тисяч споживачів», – зазначили в Міненерго.
В НЕК «Укренерго» тим часом заявили, що в енергосистемі України – дефіцит електроенергії.
«Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях. Вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності», – йдеться у повідомленні.
Усіх абонентів просять ощадливо споживати електроенергію.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: админграница, дефицит, ограничения, світло, укренерго, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України повідомили про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.".