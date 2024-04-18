Для 207 тис. абонентів на Харківщині діють погодинні відключення світла

У Міністерстві енергетики України повідомили про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.

«Через бойові дії є пошкодження повітряних ліній у 3 населених пунктах. В області залишаються без електроенергії 22,6 тисячі домогосподарств у 60 населених пунктах. Діють погодинні мережеві обмеження для 207 тисяч споживачів», – зазначили в Міненерго.

В НЕК «Укренерго» тим часом заявили, що в енергосистемі України – дефіцит електроенергії.

«Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях. Вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності», – йдеться у повідомленні.

Усіх абонентів просять ощадливо споживати електроенергію.