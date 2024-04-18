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Об опасной погоде завтра предупредили синоптики харьковчан

Погода 12:38   18.04.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде завтра предупредили синоптики харьковчан

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 апреля.

«Утром и днем 19 апреля по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 апреля.".