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Про небезпечну погоду завтра попередили синоптики харків’ян

Погода 12:38   18.04.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду завтра попередили синоптики харків’ян

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 квітня.

«Вранці та вдень 19 квітня по області та місту очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 квітня.".