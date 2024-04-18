Про небезпечну погоду завтра попередили синоптики харків’ян

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 квітня.

«Вранці та вдень 19 квітня по області та місту очікуються пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.