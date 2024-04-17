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Дощі та грози. Якою буде погода 18 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:49   17.04.2024
Оксана Якушко
Дощі та грози. Якою буде погода 18 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 18 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

18 квітня: Мінлива хмарність.🌥️

По області: Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.🌧🌩

Вдень короткочасний дощ, гроза🌧🌩; місцями град та шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 15°, вдень 21 – 26°.

По місту: Вночі без опадів.

Вдень короткочасний дощ, гроза.🌧🌩

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 13°, вдень 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 20:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".