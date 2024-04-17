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Дожди и грозы. Какой будет погода 18 апреля в Харькове и области

Общество 20:49   17.04.2024
Оксана Якушко
Дожди и грозы. Какой будет погода 18 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

18 апреля: Переменная облачность.
По области: Ночью кратковременный дождь, гроза.
Днем кратковременный дождь, гроза🌧🌩; местами град и шквал, 15 – 20 м/с.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15°, днем 21 — 26°.

Ночью без осадков.
Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 13°, днем 22 — 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 20:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".