Дожди и грозы. Какой будет погода 18 апреля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
18 апреля: Переменная облачность.
По области: Ночью кратковременный дождь, гроза.
Днем кратковременный дождь, гроза🌧🌩; местами град и шквал, 15 – 20 м/с.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15°, днем 21 — 26°.
Ночью без осадков.
Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 13°, днем 22 — 24°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: погода, прогнроз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 20:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".