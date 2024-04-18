Похолодает, с утра шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 12 до 17.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.

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