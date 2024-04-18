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Похолодает, с утра шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля

Общество 19:49   18.04.2024
Елена Нагорная
Похолодает, с утра шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля Фото: Василь Голосний

В пятницу, 19 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 12 до 17.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.

Читайте также: Об опасной погоде 19 апреля предупредили синоптики харьковчан

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 19 апреля, в Харькове и области ожидается переменная облачность".