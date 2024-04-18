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Похолодає, від ранку шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 19 квітня

Суспільство 19:49   18.04.2024
Олена Нагорна
Похолодає, від ранку шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 19 квітня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 19 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями із грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 12 до 17.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Про небезпечну погоду 19 квітня попередили синоптики харків’ян

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 19 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність".