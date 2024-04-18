Похолодає, від ранку шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 19 квітня

У п’ятницю, 19 квітня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями із грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 12 до 17.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.