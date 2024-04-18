Терехов об эвакуации из Харькова: «Нет никаких предпосылок»

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал очередную волну психологического давления, которое оказывают на харьковчан.

Условно новый метод разогнать панические настроения в Харькове россияне использовали, рассылая в мессенджеры жителям фейковые сообщения о планируемой эвакуации «в связи с возможным окружением».

«Хочу сказать, что мне такие сообщения не поступали, но я знаю очень много харьковчан, которым поступали подобные сообщения. Это действительно фейки, и нам нужно сегодня развенчивать все эти фейки. Потому что мы прекрасно понимаем, что россияне ведут не только военные действия, но и информационный фронт, поэтому очень важно, чтобы люди понимали, что это фейк», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в нацмарафоне.

Он отметил, что в Харькове не первый раз сталкиваются с подобным враньем, которое распространяют российские специалисты информационных спецопераций. Сообщения различного содержания приходили харьковчанам с первых дней войны.

«Люди уже привыкли. Тем не менее очень нужно сегодня, чтобы благодаря средствам массовой информации, всем телеграмм-каналам развенчивать эти фейки, чтобы люди понимали, что сегодня нет никаких предпосылок для эвакуации города Харькова. Нет никаких предпосылок, чтобы люди беспокоились», — подчеркнул Терехов.

Он заверил, что ситуация в Харькове стабильная. Город работает, несмотря на все обстрелы и ужасы войны.