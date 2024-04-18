Терехов про евакуацію з Харкова: “Немає жодних передумов”
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував чергову хвилю психологічного тиску, який чинять на харків’ян.
Умовно новий метод розігнати панічні настрої в Харкові росіяни використали, розсилаючи до месенджерів мешканцям фейкові повідомлення про заплановану евакуацію “у зв’язку з можливим оточенням”.
“Хочу сказати, що до мене такі повідомлення не надходили, але я знаю дуже багато харків’ян, яким надходили подібні повідомлення. Це дійсно фейки, й нам потрібно сьогодні розвінчувати ці всі фейки, бо ми чудово розуміємо, що росіяни ведуть не тільки військові дії, а й інформаційний фронт, тому дуже важливо, щоб люди розуміли, що це фейк“, – сказав мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні.
Він зазначив, що в Харкові не вперше стикаються з подібною брехнею, яку поширюють російські фахівці інформаційних спецоперацій. Повідомлення різного змісту надходили харків’янам із перших днів війни.
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“Люди уже звикли. Проте дуже потрібно сьогодні, щоб завдяки засобам масової інформації, всім телеграм-каналам розвінчувати ці фейки, щоб люди розуміли, що сьогодні немає жодних передумов щодо евакуації міста Харкова. Немає жодних передумов, щоб люди хвилювалися”, — наголосив Терехов.
Він запевнив, що ситуація в Харкові стабільна. Місто працює, попри всі обстріли та жахи війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 09:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував чергову хвилю психологічного тиску, який чинять на харків’ян".