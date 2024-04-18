Терехов про евакуацію з Харкова: “Немає жодних передумов”

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував чергову хвилю психологічного тиску, який чинять на харків’ян.

Умовно новий метод розігнати панічні настрої в Харкові росіяни використали, розсилаючи до месенджерів мешканцям фейкові повідомлення про заплановану евакуацію “у зв’язку з можливим оточенням”.

“Хочу сказати, що до мене такі повідомлення не надходили, але я знаю дуже багато харків’ян, яким надходили подібні повідомлення. Це дійсно фейки, й нам потрібно сьогодні розвінчувати ці всі фейки, бо ми чудово розуміємо, що росіяни ведуть не тільки військові дії, а й інформаційний фронт, тому дуже важливо, щоб люди розуміли, що це фейк“, – сказав мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні.

Він зазначив, що в Харкові не вперше стикаються з подібною брехнею, яку поширюють російські фахівці інформаційних спецоперацій. Повідомлення різного змісту надходили харків’янам із перших днів війни.

“Люди уже звикли. Проте дуже потрібно сьогодні, щоб завдяки засобам масової інформації, всім телеграм-каналам розвінчувати ці фейки, щоб люди розуміли, що сьогодні немає жодних передумов щодо евакуації міста Харкова. Немає жодних передумов, щоб люди хвилювалися”, — наголосив Терехов.

Він запевнив, що ситуація в Харкові стабільна. Місто працює, попри всі обстріли та жахи війни.