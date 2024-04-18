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Жестоко пытали жителя Харьковщины: будут судить уроженца Московской области

Общество 14:44   18.04.2024
Виктория Яковенко
Жестоко пытали жителя Харьковщины: будут судить уроженца Московской области Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении сотрудника ФСБ РФ, который издевался над жителями Харьковщины.

Фигурант дела – уроженец Московской области, сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ. В начале полномасштабного вторжения его отправили в оккупированный Волчанск, где он должен был подавлять движение сопротивления и проводить «профилактику» с проукраински настроенными гражданами, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В апреле 2022 года он совместно с десятью российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного жителя. Россияне подозревали потерпевшего в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и передачи дислокаций мест российской армии. Они приказали мужчине двигаться на собственном автомобиле по сообщенному маршруту при сопровождении двух российских военных, которые сказали: «Без резких движений, или будем стрелять», — добавили в прокуратуре.

Задержанного избивали, не давали питьевую воду. Фигурант дела лично участвовал в пытках, отметили правоохранители.

«Под кураторством работника ФСБ РФ с потерпевшим проводили «допросы» и пытали: привязали к мочкам уха провода и били током, а также пилили напильником зубы», — отметили правоохранители.

Жителя Волчанска в целом удерживали 86 суток. Потерпевшему удалось убежать от оккупантов. Он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине.

Уроженцу Московской области инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении сотрудника ФСБ РФ, который издевался над жителями Харьковщины.".