Жорстоко катували жителя Харківщини: судитимуть уродженця Московської області

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно співробітника ФСБ РФ, який знущався над жителями Харківщини.

Фігурант справи – уродженець Московської області, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ РФ. На початку повномасштабного вторгнення його відправили до окупованого Вовчанська, де він мав придушувати рух опору та проводити «профілактику» з проукраїнськи налаштованими громадянами, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«У квітні 2022 року він спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: «Без резких движений, или будем стрелять», – додали в прокуратурі.

Затриманого били, не давали питну воду. Фігурант справи особисто брав участь у катуваннях, зазначили правоохоронці.

«Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили «допити» та катували: привʼязали до мочок уха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби», – зазначили правоохоронці.

Жителя Вовчанська загалом утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти від окупантів. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні.

Наразі уродженцю Московської області інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).