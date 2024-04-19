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В РФ могли попасть секретные разработки: спецоперацию провели на Харьковщине

Общество 12:13   19.04.2024
Виктория Яковенко
В РФ могли попасть секретные разработки: спецоперацию провели на Харьковщине Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали на Харьковщине инженеров-конструкторов, которые хотели продать в РФ секретные украинские разработки.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в результате спецоперации разоблачили вражескую агентурную группу, которая пыталась передать россиянам тайную документацию с местного стратегического завода. Среди задержанных – руководитель конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

«Врага интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним. Такие турбины не производятся в РФ, а к началу российской агрессии они бесперебойно закупались на Харьковском предприятии. Имеющиеся в России агрегаты почти исчерпали свой ресурс и остро нуждаются в замене или капитальном ремонте», — отметили правоохранители.

Поэтому украинские разработки требовались врагу для обеспечения непрерывной работы паровых установок на объектах «Росатома». Также – для модернизации российских ТЭС и ГЭС, чтобы продлить бесперебойную поставку электричества, в том числе на заводы военно-промышленного комплекса РФ.

По данным СБУ, руководителем агентурной группы российской разведки являлся житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода. По указанию оккупантов их приспешники должны были похитить «нужные» документы, отцифровать их и в электронном виде передать в РФ.

«У организатора агентурной сети правоохранители обнаружили разную валюту более чем на 5 млн в гривневом эквиваленте. Эту сумму он, вероятно, получил за сотрудничество с представителями РФ», – добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Задержанные находятся в СИЗО. Им грозит пожизненное.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали на Харьковщине инженеров-конструкторов, которые хотели продать в РФ секретные украинские разработки.".