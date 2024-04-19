В РФ могли потрапити секретні розробки: спецоперацію провели на Харківщині

Правоохоронці затримали на Харківщині інженерів-конструкторів, які хотіли продати в РФ секретні українські розробки.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у результаті спецоперації викрили ворожу агентурну групу, яка намагалась передати росіянам таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

«Ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві. Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту», – зазначили правоохоронці.

Тож українські розробки потрібні були ворогу для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу РФ.

За даними СБУ, керівником агентурної групи російської розвідки був житель Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. За вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти «потрібні» документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати в РФ.

«У організатора агентурної мережі правоохоронці виявили різну валюту на понад 5 млн у гривневому еквіваленті. Цю суму він, ймовірно, отримав за співпрацю з представниками РФ», – додали в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затримані перебувають у СІЗО. Їм загрожує довічне.