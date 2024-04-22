Более 300 квартир и домов купили на Харьковщине за средства «єВідновлення»
Жители громад области приобрели 246 квартир и 71 частный дом на территории Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Больше всего квартир купили в Харькове и Чугуевской громаде.
Более 30 жилых объектов получатели компенсации приобрели в других областях: больше всего в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской.
Для ремонта жилья по госпрограмме 18 тыс. человек получили 1,65 млрд грн компенсаций.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: єВідвнолення, жилье, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 15:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители громад области приобрели 246 квартир и 71 частный дом на территории Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".