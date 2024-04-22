Более 300 квартир и домов купили на Харьковщине за средства «єВідновлення»

Жители громад области приобрели 246 квартир и 71 частный дом на территории Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Больше всего квартир купили в Харькове и Чугуевской громаде.

Более 30 жилых объектов получатели компенсации приобрели в других областях: больше всего в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской.

Для ремонта жилья по госпрограмме 18 тыс. человек получили 1,65 млрд грн компенсаций.