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Более 300 квартир и домов купили на Харьковщине за средства «єВідновлення»

Общество 15:23   22.04.2024
Оксана Якушко
Более 300 квартир и домов купили на Харьковщине за средства «єВідновлення»

Жители громад области приобрели 246 квартир и 71 частный дом на территории Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Больше всего квартир купили в Харькове и Чугуевской громаде.

Более 30 жилых объектов получатели компенсации приобрели в других областях: больше всего в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской.

Для ремонта жилья по госпрограмме 18 тыс. человек получили 1,65 млрд грн компенсаций.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители громад области приобрели 246 квартир и 71 частный дом на территории Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".