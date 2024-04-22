Понад 300 квартир і будинків купили на Харківщині за кошти «єВідновлення»
Жителі громад області придбали 246 квартир та 71 приватний будинок на території Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Найбільше квартир купили у Харкові та Чугуївській громаді.
Понад 30 житлових об‘єктів отримувачі компенсації придбали в інших областях: найбільше у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській.
Водночас для ремонту житла у межах держпрограми 18 тис. людей отримали 1,65 млрд грн компенсацій.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: єВідвнолення, жилье, квартира, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 15:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі громад області придбали 246 квартир та 71 приватний будинок на території Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".