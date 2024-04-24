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Под Липцами починили газопровод после «прилета»: газ вернули 650 абонентам

Общество 10:41   24.04.2024
Оксана Горун
Под Липцами починили газопровод после «прилета»: газ вернули 650 абонентам Фото: «Газсети»

 «Газсети» сообщили о результатах ремонтных работ, проведенных на Харьковщине, после очередного «прилета».

«Специалисты Харьковского филиала «Газсети» возобновили работу газораспределительной системы в одном из сел Липецкой громады. В результате повреждения врагом газовых коммуникаций Харьковского района, без энергоносителя на выходных осталось 650 семей. Газовики заменили перебитый участок трубы и возобновили газоснабжение в доме», — сообщила пресс-служба предприятия.

Также, по данным газовиков, под обстрелами были газопроводы в Дергачевской громаде.

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Напомним, ночью ракетный удар повредил газопровод в Шевченковском районе Харькова. Сейчас там идут восстановительные работы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " «Газсети» сообщили о результатах ремонтных работ, проведенных на Харьковщине, после очередного «прилета»".