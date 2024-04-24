Під Липцями полагодили газопровід після прильоту: газ повернули 650 абонентам
“Газмережі” повідомили про результати ремонтних робіт, що були проведені на Харківщині, після чергового “прильоту”.
“Фахівці Харківської філії “Газмережі” відновили роботу газорозподільної системи в одному з сіл Липецької громади. Внаслідок пошкодження ворогом газових комунікацій Харківського району, без енергоносія на вихідних залишилося 650 родин. Газовики замінили перебиту ділянку труби та відновили газопостачання у домівки“, – повідомила пресслужба підприємства.
Також, за даними газовиків, під обстрілами були газопроводи в Дергачівській громаді.
Читайте також: Шахрайство на Харківщині: лжегазовики вимагають гроші за перевірки димоходів
Нагадаємо, вночі ракетний удар пошкодив газопровід у Шевченківському районі Харкова. Зараз там ідуть відновлювальні роботи.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газопровод, Газсети, новини Харкова, прилет, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Липцями полагодили газопровід після прильоту: газ повернули 650 абонентам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Газмережі” повідомили про результати ремонтних робіт, що були проведені на Харківщині, після чергового “прильоту”".