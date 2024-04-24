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Під Липцями полагодили газопровід після прильоту: газ повернули 650 абонентам

Суспільство 10:41   24.04.2024
Оксана Горун
Під Липцями полагодили газопровід після прильоту: газ повернули 650 абонентам

 “Газмережі” повідомили про результати ремонтних робіт, що були проведені на Харківщині, після чергового “прильоту”.

“Фахівці Харківської філії “Газмережі” відновили роботу газорозподільної системи в одному з сіл Липецької громади. Внаслідок пошкодження ворогом газових комунікацій Харківського району, без енергоносія на вихідних залишилося 650 родин. Газовики замінили перебиту ділянку труби та відновили газопостачання у домівки“, повідомила пресслужба підприємства.

Також, за даними газовиків, під обстрілами були газопроводи в Дергачівській громаді.

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Нагадаємо, вночі ракетний удар пошкодив газопровід у Шевченківському районі Харкова. Зараз там ідуть відновлювальні роботи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Газмережі” повідомили про результати ремонтних робіт, що були проведені на Харківщині, після чергового “прильоту”".