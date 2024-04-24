Россияне «оживились» на Харьковщине: Генштаб сообщил про пять атак за сутки

Генштаб ВСУ утром 24 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины российскими террористами.

«На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В целом на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение.

Армия РФ нанесла по территории Украины пять ракетных и 77 авиаударов, совершила около 76 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам страны.

Украинская авиация за сутки ударила по 17 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК. Ракетчики поразили одну наземную станцию управления БПЛА, район сосредоточения вооружения и военной техники, два района сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и три других важных объекта противника.