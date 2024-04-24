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Россияне «оживились» на Харьковщине: Генштаб сообщил про пять атак за сутки

Происшествия 07:32   24.04.2024
Оксана Горун
Россияне «оживились» на Харьковщине: Генштаб сообщил про пять атак за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 24 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины российскими террористами.

«На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Иллюстрация: карта DeepState

В целом на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение.

Армия РФ нанесла по территории Украины пять ракетных и 77 авиаударов, совершила около 76 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам страны.

Украинская авиация за сутки ударила по 17 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК. Ракетчики поразили одну наземную станцию управления БПЛА, район сосредоточения вооружения и военной техники, два района сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и три других важных объекта противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 24 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины российскими террористами".