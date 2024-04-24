Россияне «оживились» на Харьковщине: Генштаб сообщил про пять атак за сутки
Генштаб ВСУ утром 24 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины российскими террористами.
«На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В целом на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение.
Армия РФ нанесла по территории Украины пять ракетных и 77 авиаударов, совершила около 76 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 120 населенным пунктам страны.
Украинская авиация за сутки ударила по 17 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК. Ракетчики поразили одну наземную станцию управления БПЛА, район сосредоточения вооружения и военной техники, два района сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и три других важных объекта противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 24 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины российскими террористами".