Росіяни “пожвавилися” на Харківщині: Генштаб повідомив про п’ять атак за добу
Генштаб ЗСУ вранці 24 квітня поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України російськими терористами.
“На Куп’янському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Загалом на фронті за добу сталося 101 бойове зіткнення.
Армія РФ завдала по території України п’ять ракетних та 77 авіаударів, здійснила близько 76 обстрілів із РСЗВ. Артилерія била по 120 населених пунктах країни.
Українська авіація за добу вдарила по 17 районах зосередження окупантів та одному їхньому ЗРК. Ракетники вразили одну наземну станцію управління БПЛА, район зосередження озброєння та військової техніки, два райони зосередження особового складу, один засіб ППО та три інші важливі об’єкти противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 24 квітня поінформував про ситуацію на фронті та обстріли території України російськими терористами".