Головні новини Харкова 24.04: удар по Шевченківському району, постраждалі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
01:26
«Приліт» по Харкову: Терехов повідомляє про двох постраждалих
«Поки відомо про двох постраждалих – обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
01:19
Військові РФ завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова
Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, попередньо, ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.
00:52
Після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформував про запуски ворогом ракет.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 01:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".