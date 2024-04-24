Захисники відбили одну атаку росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку біля села Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.