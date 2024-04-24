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Захисники відбили одну атаку росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 19:45   24.04.2024
Оксана Якушко
Захисники відбили одну атаку росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку біля села Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку біля села Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".