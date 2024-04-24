Захисники відбили одну атаку росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку біля села Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстріл, росіяни;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку біля села Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".